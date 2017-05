FMW-Redaktion

Das wird heute ein heißer Tanz! Mit den offensichtlich geleakten Notizen vom ehemaligen FBI-Chef Comey, aus denen hervorgeht, dass Trump Comey aufforderte, die Ermittlingen gegen Sicherheitsberater Mike Flynn einzustellen wegen dessen Russland-Kontakten, kommt nun ein neues Moment in die Märkte! Der Vorwurf lautet: Behinderung der Justiz, und das würde ein Amtsenthebungsverfahren ermöglichen!

Damit ist eines so gut wie sicher: die Märkte werden jetzt nach der Grabesruhe mit minimaler Volatilität nervöser und unruhiger, politischer. Was jetzt droht, ist der Einsturz der Hoffnungs-Blase: selbst wenn Trump einer Amtsenthebung entgeht, wird die Umsetzung seiner Steuerpläne (und nur dafür interessiert sich die Wall Street) noch schwieriger als ohnehin schon. Trump ist also angeschossen, wie ein angezählter Boxer, dem das unrühmliche Ende des Kampfes droht.

Noch posiert Trump vor dem Weißen Haus - wie lange noch? Foto: whitehouse.gov

Und wenn man sich die Persönlichkeit Trumps betrachtet, wird die Sache nicht ...

