Das darf man getrost als Meilenstein bezeichnen: Die australische First Graphite (WKN A2ABY7 / ASX FGR) hat - nach einigen Verzögerungen - nun das erste ultrareine Ganggraphit auf seinem Projekt in Sri Lanka gefördert! Damit macht der Junior den wichtigen Schritt zum Graphitproduzenten - als erstes an der ASX notiertes Unternehmen auf einer vergebenen Bergbaulizenz.

Den vollständigen Artikel lesen ...