Wiesbaden - Der Dachfonds HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen (ISIN LU0694616037/ WKN A1JMPM) investiert in täglich handelbare (Liquidität) UCITS-Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, so die Experten der TELOS GmbH.In seiner Gestaltung sei er ein Mischfonds mit den Schwerpunkten auf der globalen Aktien- und Rentenseite, mit Beimischungen in Alternatives - wenn es die Marktsituation erlaube. Ziel des Fonds sei ein langfristig angelegter attraktiver risikoadjustierter Wertzuwachs. Die auf mehreren Ebenen implementierte Risikokontrolle stehe im Fokus. Dabei spiele die dynamische Gewichtung risikobehafteter Assets (generell Aktien) eine entscheidende Rolle. Die maximale Aktienquote von 60% werde mit dem Ziel, besonders in Abschwungphasen einen relativen Mehrwert zu generieren, aktiv gesteuert.

