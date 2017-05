Wien - Präsident Erdogan hat sich im Verfassungsreferendum knapp durchgesetzt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Das Ergebnis von gerade einmal 51,4% Ja-Stimmen zeige aber ein tief gespaltenes Land. Die Wahlkommission habe sich beeilt, das Ergebnis offiziell zu fixieren - eine Einspruchsmöglichkeit gebe es damit nicht mehr, trotz Hinweisen auf massive Unregelmäßigkeiten in etlichen Stimmbezirken. Dass die Zustimmung trotz massiver Repressalien gegen Oppositionelle, einem fortwährenden Ausnahmezustand und einer weitgehend gleichgeschalteten Medienlandschaft nur hauchdünn ausgefallen sei, belege, dass die neue Verfassung alles andere als echten Rückhalt in der Bevölkerung genieße.

