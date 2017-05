Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055) lädt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung an diesem Mittwoch in die Jahrhunderthalle nach Frankfurt. Der DAX-Konzern will die Dividende um 4,4 Prozent auf 2,35 Euro (Vorjahr: 2,25 Euro) anheben. Beim aktuellen Kursniveau von 93,88 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,50 Prozent. Der Vorschlag entspricht einer Ausschüttungsquote von 54 Prozent des Konzern-Periodenüberschusses und liegt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...