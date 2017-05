Am 7. und 8. Juli 2017 findet in Hamburg der G20-Gipfel statt. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen führt Deutschland Grenzkontrollen ein. Es sollen die Schengen-Binnengrenzen kontrolliert werden. Wie die "Welt" berichtet, wird Deutschland zum G20-Gipfel in Hamburg Grenzkontrollen einführen. Diese Information bestätigte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...