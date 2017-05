RENÉ LEZARD Mode GmbH: Anleihegläubigerversammlung wählt Gemeinsamen Vertreter

Schwarzach, den 17. Mai 2017 - Die Anleihegläubiger der René Lezard Mode GmbH (ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR) haben im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Samstag, den 13.05.2017, um 0:00 Uhr (MESZ), bis Dienstag, den 16.05.2017, um 8:00 Uhr (MESZ) dem alleinigen Beschlussvorschlag, der in der am 28. April 2017 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Aufforderung zur Stimmabgabe für eine Abstimmung ohne Versammlung, zugestimmt. Zum Gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger wurde die Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB mit Sitz in Berlin, vertreten durch Frau Dr. Susanne Schmidt-Morsbach, bestellt. Der Beschluss wurde mit der erforderlichen Mehrheit gefasst. Die Emittentin hat ihre Zustimmung zu der Beschlussfassung erteilt.

Über RENÉ LEZARD: Die 1978 gegründete RENÉ LEZARD-Gruppe produziert und vertreibt modische Textilien und Waren, insbesondere Bekleidung und Accessoires, unter der Bezeichnung RENÉ LEZARD. Die Waren sind als Premiumtextilien im hochpreisigen Segment angesiedelt. Das eigene Sortiment von RENÉ LEZARD umfasst derzeit Damenoberbekleidung (ca. 60% des Umsatzes), Herrenbekleidung (circa 37% des Umsatzes) und Accessoires (ca. 3%). Kernzielgruppe sind Frauen und Männer, die einen hohen Anspruch an Qualität und Stil haben. Der Vertrieb ruht grundsätzlich auf zwei Säulen, dem Wholesale-Geschäft (ca. 36% des Gesamtumsatzes) und dem Eigenvertrieb (ca. 64% des Gesamtumsatzes). Im Wholesale-Geschäft verkauft die RENÉ LEZARD-Gruppe ihre Produkte an eine Reihe von Einzelhändlern, hauptsächlich Damen- und Herrenausstatter im gehobenen Fachhandel. Im Eigenvertrieb wird die Ware in eigenen Stores, v.a. in deutschen Großstädten, sowie darüber hinaus in Factory-Outlet-Centern oder online über einen Internet-Shop verkauft.

Kontakt: RENÉ LEZARD Mode GmbH Heinz Hackl Sprecher der Geschäftsführung

Industriestraße 2, 97359 Schwarzach am Main

Tel. + 49 9324 302-0 Fax + 9324 302-2449 info@rene-lezard-anleihe.com

