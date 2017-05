FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat den Anlegern zur Wochenmitte zunächst einmal den Wind aus den Segeln genommen. Zu den anfänglichen Verlusten trugen negative Vorgaben der Börsen in Übersee, die jüngste Entwicklung in der US-Politik sowie der zunehmend starke Eurokurs bei.

Der Dax sank im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 12 719,06 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex einen neuen Höchststand bei 12 841 Punkten markiert, bevor ihm die Luft ausging. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutsche Unternehmen repräsentiert, fiel am Mittwoch um 0,55 Prozent auf 24 965,26 Punkte. Für den TecDax ging es ebenfalls um 0,55 Prozent auf 2219,27 Punkte abwärts. Auch die europäischen Börsen gaben nach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,67 Prozent auf 3617,33 Punkte./edh/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0048 2017-05-17/09:18