Basel - Der Singapurer Staatsfonds GIC hat sich von seiner Beteiligung am Dentalimplantathersteller Straumann getrennt. Wie Straumann Investor Relations am Mittwoch via Twitter bestätigt, hat GIC seine noch verbliebenen 0,54 Millionen Aktien, entsprechend einem Anteil von 3,4%, verkauft. Die Straumann Aktien werden im vorbörslichen Handel von Julius Bär mit einem Abschlag von 2,4% indiziert.

