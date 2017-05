Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lion E-Mobility -1,81% auf 8,322, davor 6 Tage im Plus (15,07% Zuwachs von 7,37 auf 8,47), Deutsche Boerse -0,39% auf 94, davor 6 Tage im Plus (2% Zuwachs von 92,52 auf 94,37), HANG SENG -0,14% auf 25335,9, davor 6 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 24476,3 auf 25371,6), Palfinger -1,01% auf 38,12, davor 5 Tage im Plus (1,61% Zuwachs von 37,9 auf 38,51), Sanofi -2,39% auf 90,75, davor 5 Tage im Plus (4,02% Zuwachs von 89,38 auf 92,97), VIG +1,04% auf 25,29, davor 5 Tage im Minus (-2,07% Verlust von 25,56 auf 25,03), Silber Philharmoniker 1/1 -0,29% auf 20,51, davor 4 Tage im Plus (1,93% Zuwachs von 20,18 auf 20,57), Erste Group -0,12% auf 33,67, davor 4 Tage im Plus (3,71% Zuwachs von 32,51 auf 33,71), Kapsch TrafficCom -0,64% auf 46,5, davor 4 Tage im...

