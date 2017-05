Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P bestätigt Rating für Australien mit AAA und warnt vor Abstufung

Standard & Poor's (S&P) hat vor einer Abstufung der Bonität Australiens gewarnt. Die Ratinagentur bestätigte ihr Länderrating für Australien am Mittwoch zwar mit der höchsten Stufe AAA. Sollten sich die Fortschritte bei der Erzielung eines Haushaltsüberschusses aber verlangsamen, könne die Bonitätsnote gesenkt werden, teilte S&P mit. Der Ausblick für das Rating ist negativ.

Chancen für einen Umzug des EU-Parlaments nach Brüssel - Interview

Nach der Wahl des Sozialliberalen Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten Frankreichs bahnt sich im Europaparlament ein neuer Vorstoß gegen das teure Pendeln der Abgeordneten, Assistenten und Beamten zwischen Brüssel und Straßburg an. Der erfahrene Europaabgeordnete Jo Leinen (SPD) sieht durchaus Chancen, dass die EU-Volksvertretung, die seit Jahren mit großer Mehrheit einen einzigen Parlamentssitz in Brüssel fordert, dieses Mal zum Ziel gelangen könnte.

Macron empfängt EU-Ratspräsident Tusk am Mittwoch in Paris

Der neue französische Staatschef Emmanuel Macron wird am Mittwoch EU-Ratspräsident Donald Tusk in Paris empfangen. Die beiden wollten bei einem Mittagessen im Elysée-Palast zusammenkommen, teilte Macrons Büro mit. Anschließend wird Macron seine neue Regierung vorstellen.

Gabriel warnt Türkei vor Erpressung des Bundestags

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat mit scharfer Kritik auf das von der Türkei ausgesprochene Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete reagiert. Wenn nun "auch noch das deutsche Parlament erpresst werden soll, ist die Grenze des Erträglichen erreicht", sagte Gabriel der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ich kann nur hoffen, dass die türkische Regierung ihre Meinung in den kommenden Tagen ändert", sagte der Minister. "Sonst wird der deutsche Bundestag sicher die Soldaten nicht in der Türkei lassen."

Zypries verspricht Stahlindustrie Schutz gegen China und Trump

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat der im harten Wettbewerb stehenden deutschen Stahlbranche Hilfe und Schutz gegen äußere Bedrohungen versprochen. Auf dem Stahldialog in Berlin sagte sie zu, die Unternehmen nicht alleine zu lassen gegen chinesisches Preisdumping, die kommenden Strafzölle der USA und strenge Umweltanforderungen der EU.

Handwerk setzt sich für gesteuerte Zuwanderung nach Deutschland ein

Weil immer mehr Fachkräfte fehlen, setzt sich der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) in einem Positionspapier für gesteuerte Zuwanderung nach Deutschland ein. ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer sagte dem Handelsblatt, schon heute hätten mehr als zwei Fünftel der Handwerksbetriebe Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen.

Von der Leyen besucht Alternativ-Basis für Incirlik - Magazin

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will laut Informationen des Spiegel am Wochenende einen Alternativstützpunkt für die türkische Luftwaffenbasis Incirlik in Jordanien besuchen. Der Besuch sei im Zusammenhang mit der seit langem geplanten Teilnahme der Ministerin an einer Tagung des World Economic Forum am Toten Meer vorgesehen, berichtete der Spiegel.

USA wollen Laptop-Verbot auf Flügen "wahrscheinlich" ausweiten

Die USA werden das Laptop-Verbot auf Flügen in die Vereinigten Staaten wohl auch auf Europa ausdehnen. Der Sprecher des US-Heimatschutzministeriums, David Lapan, nannte eine Ausweitung des Verbots nicht allein auf Europa, sondern auf weitere Regionen "möglich". Eine Vertreterin des Ministeriums, Elaine Duke, wird am Mittwoch zu Gesprächen über das Laptop-Verbot in Brüssel erwartet.

Kein voller Schulterschluss zwischen Trump und Erdogan

Beim ersten Zusammentreffen von US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan sind die Differenzen hinsichtlich des Vorgehens in Syrien deutlich zutage getreten. Erdogan nannte es bei seinem Besuch in Washington "absolut nicht akzeptabel", die syrische Kurdenmiliz YPG als Partner für den Anti-Terror-Kampf in Betracht zu ziehen. Die US-Regierung will die Miliz mit Waffen versorgen.

Zusammenstöße bei Protesten vor türkischer Botschaft in Washington

Am Rande des ersten Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan hat es Zusammenstöße in Washington gegeben. Wie Zeugen berichteten, griffen Sicherheitsleute Erdogans vor der Residenz des türkischen Botschafters Demonstranten an, die Fahnen der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) trugen.

Trump soll Comey um Einstellung von FBI-Ermittlungen gebeten haben - Medien

Neue Vorwürfe gegen US-Donald Trump: In der Russland-Affäre soll er nach Medienberichten den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen seinen tags zuvor zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn zu stoppen. Flynn musste im Februar den Hut nehmen, weil er die Unwahrheit über Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte. Das Weiße Haus dementierte die Darstellung umgehend.

UN-Sicherheitsrat nimmt Gespräche über neue Sanktionen gegen Nordkorea auf

Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas ist der UN-Sicherheitsrat zu Beratungen über weitere Sanktionen zusammengekommen. Die USA wollten nach Angaben ihrer UN-Botschafterin Niki Haley mit China, dem wichtigsten Verbündeten Nordkoreas, eine neue Resolution über Strafmaßnahmen ausarbeiten.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März +1,4% (PROG: +2,5%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März -0,7% gg Vj

Malaysia Verbraucherpreise Apr +4,4% (PROG: +4,6%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Apr -0,3% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.