BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron haben sich einem Zeitungsbericht zufolge auf die Vereinheitlichung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland und Frankreich verständigt. Beim Ende Juni geplanten Treffen deutscher und französischer Minister soll ein gemeinsamer Fahrplan zur Thematik auf den Weg gebracht werden, wie die Bild-Zeitung meldet.

Eine solche deutsch-französische Steuerunion folgt dem alten Plan von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, dem sich weitere EU-Staaten anschließen können. Berlin und Paris wollen damit vor allem einem Abwärts-Steuerwettbewerb in der EU einen Riegel vorschieben. In der Unionsfraktion hatte die Kanzlerin am Dienstag vor den Abgeordneten deutlich gemacht: "Wir haben ein elementares Interesse daran, dass Macron Erfolg hat."

Macrons weitreichende Umbaupläne für die Eurozone sorgen derweil bei der deutschen Bevölkerung für ein gemischtes Echo. Einen europäischen Sicherheitsrat und Verteidigungsfonds befürworten mit 73 Prozent noch fast drei Viertel im neuen stern-RTL-Wahltrend.

Ein gemeinsames Budget der Eurozone für Investitionen zur Ankurbelung der Wirtschaft findet noch etwas mehr als die Hälfte der Deutschen sinnvoll. Die Einrichtung einer Euro-Wirtschaftsregierung mit einem gemeinsamen Finanzminister lehnt hingegen eine knappe Mehrheit von 51 Prozent ab.

Macron war am Montag zu seinem Antrittsbesuch in Berlin eingetroffen. Merkel sagte ihm zu, seinen Reformvorschlägen für Europa grundsätzlich offen gegenüberzustehen.

May 17, 2017

