FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TERANGA GOLD CORP.CDIS1 0TG1 AU000000TGZ7
AB/FROM ONWARDS 17.05.2017 08:44 CET
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TERANGA GOLD CORP.CDIS1 0TG1 AU000000TGZ7
AB/FROM ONWARDS 17.05.2017 08:44 CET