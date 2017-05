SAN JOSE (IT-Times) - Intel-Rivale AMD geht in die Offensive. Neben einem neuen Server-Chip (Epyc), präsentierte AMD Produkt-Manager Jim Anderson auch gleich einen neuen PC-Chip mit 16 Kernen für den Desktop. Die Wall Street ist begeistert, AMD-Aktien zogen am Vortag um mehr als elf Prozent an. AMD-Chefin...

