Wien - Russlands Industrieproduktion wuchs im März weniger stark als erwartet (0,8% statt 1,1%); dafür fielen aber die Einzelhandelsumsätze etwas besser aus als von den Analysten prognostiziert, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Die Einkaufsmanagerindices für Produktion und Dienstleistungen lägen weit über der 50er Schwelle und würden damit eine gute Konjunkturdynamik signalisieren. In den Himmel würden Russlands Konjunkturbäume dennoch nicht so bald wachsen. Angesichts vielfältiger struktureller Herausforderungen würden Notenbank und Wirtschaftsministerium lediglich 1 bis 2% jährliches Wachstum in den kommenden drei Jahren erwarten.

