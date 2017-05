Düsseldorf - Die Inflation in der Eurozone überraschte in der Schnellschätzung für den April mit 1,9% in der Jahresrate auf der Oberseite (März: 1,5%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dies habe auch für die Kerninflationsrate (Gesamtindex ohne Energie, Lebensmittel sowie Alkohol und Tabak) gegolten, die auf 1,2% in der Jahresrate geklettert sei (März: 0,7% gg. Vj.). Bei beiden Zeitreihen hätten Saisoneffekte um den Ostertermin eine Rolle gespielt, sodass der Mittelwert aus den März- und Aprilwerten ein besseres Bild des zugrundeliegenden Preisdrucks vermitteln dürfte. Perspektivisch würden die Analysten nur mit einem Preisdruck in Richtung von der Marke von 1,5% für beide Zeitreihen rechnen. Bei der allgemeinen Inflationsrate würden die Analysten 2017 mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 1,7% (2018e: 1,4%) bzw. bei der entsprechenden Kerninflationsrate mit 1,0% (2018e: 1,3%) kalkulieren.

