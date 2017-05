Der Laserspezialist ist gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz erreichte nach drei Monaten 24,5 Mio. €, stieg damit gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres um 65 % und lag damit deutlich über den Erwartungen. Auch das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 0,1 Mio. € im Plus und deutlich über dem Vorjahreswert und dem Plan. Alle vier Segmente des LPKF-Konzerns haben zu der Umsatzsteigerung beigetragen und ihre Ergebnisse verbessert. Hinzu kommen gute Auftragszahlen. Der Auftragseingang liegt nach drei Monaten um 52 % und der Auftragsbestand um 83 % über den Werten des Vorjahres.Besonders positiv hat sich das Segment SolarQuipment im ersten Quartal entwickelt. Dort lag nicht nur der Umsatz mit 71 % deutlich über dem Vorjahr, auch der Auftragseingang lag nach drei Monaten bereits über dem geplanten Wert für das Gesamtjahr 2017. Diese Entwicklung setzt sich auch im zweiten Quartal mit neuen Großaufträgen fort. Die konsequente Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen 2016 hat dazu geführt, dass LPKF das erste Quartal 2017 mit einem leicht positiven Ergebnis (EBIT) abschließen konnte. Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Ingo Bretthauer, sieht darin ein klares Indiz, dass die Maßnahmen erfolgreich waren. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017. Danach erwartet er bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur einen Umsatz zwischen 92 und 100 Mio. € und eine EBIT-Marge zwischen 1 % und 5 %. Für die Folgejahre soll der Umsatz weiter steigen. Mittelfristig strebt LPKF an, wieder EBIT-Margen von mindestens 10 % zu erwirtschaften.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 19 vom 13.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info