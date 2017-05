VONOVIA SE

Liebe Trader,

Die Aktien des Immobilienunternehmens Vonovia werden im heutigen Handel ex Dividende gehandelt, weshalb sich auch das dicke Minus erklären lässt. Übergeordnet lässt sich seit Mitte 2015 eine übergeordnete Aufwärtsbewegung in den Wertpapieren von Vonovia feststellen, die im August 2016 auf ein Verlaufshoch von 37,00 Euro aufwärts geführt hat. Nach einer zwischengeschalteten Korrektur auf das Unterstützungsniveau um 28,65 Euro bis Dezember letzten Jahres nahm die Aktie anschließend wieder ihre übergeordnete Aufwärtsbewegung auf und beglückte Investoren in den letzten Monaten mit einem fulminanten Anstieg auf 36,18 Euro bis Anfang dieser Woche. Dabei beschleunigte das Wertpapier in den letzten Handelswochen sogar noch, mit dem aktuellen Wochenhoch bei 36,18 Euro ist der Wert scheinbar aber an seine kurzfristigen Grenzen gestoßen. Dabei verfehlte das Papier nun ganz knapp die Hochs aus 2016, könnte diese im weiteren Verlauf aber noch ansteuern, nicht zuletzt weil der Aufwärtstrend seit Dezember 2016 weiterhin intakt ist.

Long-Chance:

Derzeit liegen die Wertpapiere auf einer Mehrfachunterstützung aus September 2016 und den letzten markanten Zwischenhochs aus April dieses Jahres auf. Dieses Niveau könnte im weiteren Verlauf für eine Fortsetzung der bisherigen Kursgewinne sorgen und zunächst an die aktuellen Wochenhochs von 36,18 Euro wieder aufwärts führen. Aber erst darüber wird mit einem Test der Jahreshochs aus 2016 von 37,00 Euro gerechnet und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Größere Verkaufssignale lassen sich aus dem bisherigen Chartverlauf noch nicht ableiten, dennoch sollte eine vernünftige Verlustbegrenzung um 33,50 Euro nicht fehlen. Übergeordnete Verkaufssignal dürften sich aber erst bei einem nachhaltigen Kursabschlag mindestens unter die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 32,36 Euro, sowie den dortigen Aufwärtstrend einstellen und zurück auf die Dezembertiefs um 28,65 Euro abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 34,51 Euro

Kursziel: 36,18 / 37,00 Euro

Stopp: < 33,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,05 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Vonovia SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,51 Euro; 09:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.