Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Feuerwehrausstatters Rosenbauer bestätigt. Auch das Kursziel wurde bei 65,00 Euro beibehalten.

Der Baader-Analyst Christian Weiz sieht seine Annahme, dass der neue Vorstand frischen Wind in die Konzernstruktur bringt, nach einem Konferenz-Telefonat mit Finanzvorstand Günter Kitzmüller bestätigt. Dabei dürfte der neue Technische Leiter Daniel Tomaschko die zwei Werke effizient machen, was für das Nettoumlaufvermögen sowie für die Gewinnzahlen wesentlich ist, schreibt Weiz in der jüngsten Baader-Studie. Der Finanzchef sieht vor allem im zweiten Halbjahr eine bessere Geschäftsentwicklung, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie 2017 erwartet die Baader Bank nun 3,90 Euro. Für das Folgejahr 2018 wird mit einem Gewinn von 4,59 Euro je Anteilsschein gerechnet. Die Dividendenprognose für die beiden Jahre 2017 und 2018 belaufen sich auf 1,30 Euro sowie 1,50 Euro je Aktie.

Zum Vergleich: Rosenbauer-Titel starteten am Mittwoch an der Wiener Börse um 1,75 Prozent schwächer bei 55,51 Euro in den Handel.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mad/ste

AFA0025 2017-05-17/10:00

ISIN: AT0000922554