Vergangene Woche hatte die WirtschaftsWoche bereits über Ermittlungen gegen VW-Chef Müller berichtet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt, dass sie gegen Müller und zwei weitere Manager ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat am Mittwoch erstmals Berichte der WirtschaftsWoche bestätigt, dass sie unter anderem ein Ermittlungsverfahren gegen den heutigen VW-Chef Matthias Müller eröffnet hat. Konkret laufen die Ermittlungen in Hinblick auf seine Vorstandstätigkeit bei der Porsche SE, die die Mehrheit der VW-Aktien hält. Verfahren wurden einem Behördensprecher zufolge auch gegen den heutigen VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sowie den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn eröffnet.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen im Rahmen eines Anfangsverdachts vor, den Anlegern im Zusammenhang mit der Dieselmanipulation die sich daraus ergebenden, insbesondere die sich für die Porsche SE ergebenden finanziellen Konsequenzen, bewusst verspätet mitgeteilt zu haben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der WirtschaftsWoche. Die Porsche-Aktie war damals massiv eingebrochen, nachdem der Dieselskandal ans Licht gekommen war.

Hintergrund der Ermittlungen: Unternehmen müssen Nachrichten, die den Kurs ihrer Aktie stark bewegen können, sofort ("ad hoc") veröffentlichen. Tun sie das nicht, kann sich der Vorstand wegen Marktmanipulation strafbar machen. Konkret geht es um eine Meldung zum Dieselskandal, die zu spät gekommen sein könnte. Denn der Ausbruch der Dieselkrise in Wolfsburg hatte auch massiven Einfluss auf die Porsche SE, die 52,2 Prozent der VW-Anteile hält. In dieser Holding haben die Familien Porsche und Piëch ihre Beteiligungen an dem weltgrößten Autobauer gebündelt.

Die Finanzaufsicht BaFin hatte im Sommer 2016 Strafanzeige gegen die Vorstandsmitglieder der Porsche Automobil Holding SE, wie die PSE offiziell heißt, gestellt. Eine ähnlich lautende Anzeige hatte die BaFin auch bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingereicht, hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...