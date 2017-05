Nach den jüngsten politischen Entwicklungen in den USA macht der Euro-Kurs genau da weiter, wo er am Vortag aufgehört hat. Nach einem leichten Anstieg hat die Währung den höchsten Stand seit einem halben Jahr erreicht.

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch an die starken Vortagesgewinne angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer Dollar-Schwäche, die bereits am Vortag vor dem Hintergrund jüngster politischer Entwicklungen in den USA eingesetzt hatte. ...

