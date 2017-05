Um fast einen halben Dollar sind die Ölpreise am Mittwochmorgen gefallen. Gegen diesen Trend können wohl auch die zurückgegangenen US-Reserven nicht viel ausrichten. Der Blick richtet sich zudem auf das Opec-Kartell.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Handelstagen sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung, die bereits am Dienstagnachmittag eingesetzt hatte. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel am Mittwochmorgen um 41 Cent auf 51,24 Dollar. Ein ...

