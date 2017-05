Expertenmeinung

Aktiv gemanagte Fonds mit Vorteilen

Anleger haben die Wahl zwischen aktiv gemanagten Investmentfonds, in denen das Fondsmanagement die Wertpapierauswahl trifft, und passiven Fonds, die einen Index nachbilden. Passive Fonds sind meist preiswert, haben allerdings ihre Nachteile, so Michaelis Ditsas von J.P. Morgan Asset Management. So schneiden sie auf Grund von Gebühren meist schlechter ab als ihr zu Grunde liegender Index.

Zudem können aktiv gemanagte Fonds das Anlagerisiko genauer streuen, unattraktiv erscheinende Investments abstoßen und aussichtsreiche Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Auf diese Weise werden laut Ditsas Wertschwankungen und Verlustrisiken begrenzt. So zeigte der Hochzinsanleihen-Fonds JPM Global High Field Bond Fund zwischen Januar 2010 und Februar 2017 eine Volatilität von 5,06 Prozent, der Index IShares IBoxx USD HY dagegen 8,05 Prozent. Der maximale zwischenzeitliche Wertverlust des Index betrug 13,44 Prozent. Der aktiv gemanagte Fonds konnte das maximale Minus auf 12,08 Prozent reduzieren.

