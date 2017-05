Bonn - Die Kapitalmarktzinsen zogen gestern zunächst an, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite sei zwischenzeitlich bis auf knapp 0,45% geklettert. Im weiteren Tagesverlauf sei dann aber eine Kehrtwende gefolgt. Offensichtlich seien die treibenden Effekte der in der Summe recht soliden Konjunkturdaten durch die politischen Turbulenzen um US-Präsident Trump kompensiert worden. Letztlich habe die Bundrendite wie am Vortag bei 0,43% gelegen, während die Rendite entsprechender US-Treasuries um 1 Basispunkt auf 2,33% nachgegeben habe. Heute Morgen würden beide Renditen nachgeben. (17.05.2017/alc/a/a)

