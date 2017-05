Düsseldorf - In Großbritannien zogen die Konsumentenpreise im April auf 2,7% in der Jahresrate an (Marktkonsens: 2,6%), das höchste Niveau seit September 2013, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Oktober 2016 habe die Jahresrate noch unterhalb der 1%-Marke gelegen. Den zyklischen Höhepunkt bei der Jahresrate der Konsumentenpreise würden die Analysten im 4. Quartal 2017 mit 3,4% sehen. Die Bank of England sehe bisher den Inflationshöhepunkt bei 2,8% im 4. Quartal 2017. Unstrittig sollte jedoch sein, dass auf absehbare Zeit keine geldpolitische Verschärfung durch die Notenbanker auf die Agenda kommen werde, da die derzeitigen Inflationseffekte vor allem durch die Abwertung des Britischen Pfundes im Zuge des "Brexit"-Votums bedingt seien. (17.05.2017/alc/a/a)

