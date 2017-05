Anzeige / Werbung

Der Spezialist für Big-Data-as-a-Service-Lösungen, Carl Data Solutions (Toronto: CRL, Frankfurt: 7C5; WKN: A14231) stellt in Kürze über seine Tochtergesellschaft Flowworks ein neues Produkt im Bereich Abwassermanagement vor. Während der Messe "WEF Systems Conference" in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska können Kunden und Interessierte einen ersten Blick auf die neue Software werfen, die den Einfluss von Grundwasser und Regen auf Abwassersysteme überwachen kann und es so ermöglicht, die Infrastruktur einer Stadt effizient zu verwalten. Die Software wird Kunden ab Sommer zur Verfügung stehen.

Großes Interesse des Fachpublikums erwartet

Kunden des Unternehmens bietet die neue Lösung ein mächtiges Werkzeug zur Analyse von Wassereinflüssen auf Kanalisationssysteme. Laut Carl Data Management ist das intuitive Design der Software ein Indikator dafür, dass "die Lösung die beste am Markt verfügbare darstellt". Die neue Lösung ist das Ergebnis eines regen Austauschs mit Umweltingenieuren und Nutzern der bisherigen Software. Zentrale Neuerung ist die Mustererkennung, die es Nutzern ermöglicht, die Software automatisch nach bestimmten Ereignissen wie Unwettern oder Dürreperioden suchen zu lassen. Zudem können künftig verschiedene Parameter gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwendet werden.

Kevin Marsh, verantwortlich für den Vertrieb bei Carl-Data-Tochter FlowWorks, sieht in der neuen Software einen ...

