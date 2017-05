Engel Austria, Schwertberg, Österreich, schloss das Geschäftsjahr 2016/17 Ende März mit einem Umsatz von 1,36 Mrd. EUR. Das sind 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Ebenfalls gestiegen ist die Anzahl der Mitarbeiter: Weltweit liegt sie zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2017/18 bei über 5.900 - auch das ist ein neuer Rekord. Über die letzten drei Jahre lag das personelle Wachstum im Durchschnitt bei zehn Prozent. "Noch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres werden wir die 6.000er-Marke überschreiten", kündigt Christoph Steger, Vertriebsgeschäftsführer von Engel, an.

"Die Märkte in Asien haben einen großen Anteil am Erfolg der Engel-Gruppe", berichten die Geschäftsführer des Unternehmens zu Beginn der Messe Chinaplas 2017. Dort stellt Engel traditionell seine Jahresergebnisse vor. "Asien hat sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr überproportional gut entwickelt, wozu vor allem China beiträgt. Zudem profitieren wir von der hohen Dynamik in Südostasien", erläutert Steger in Guangzhou. Gleichzeitig sei das Wachstum in Europa ungebremst und die Nachfrage in Nordamerika weiter steigend. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit weiteren Zuwächsen, allerdings mit einer flacheren Wachstumskurve als in den Vorjahren.

Turn-Key-Lösungen sehr gefragt

Der Anteil an integrierten Turn-key-Lösungen am weltweiten Auftragseingang nimmt zu. "Kundenspezifische Lösungen sind aktuell der stärkste Wachstumstreiber", sagt Steger. "Auch hier legt Asien und insbesondere China überproportional zu." Die auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung zugeschnittenen Systemlösungen umfassen neben Spritzgießmaschinen, Robotern und weiterer Automatisierung auch Prozesstechnologien, periphere Systeme, Werkzeuge sowie Softwarelösungen für die Digitalisierung und Vernetzung.

