LONDON (Dow Jones)--Die britische Bank Lloyds ist wieder ganz in privaten Händen. Die britische Regierung hat ihre restlichen Anteile an der Bank verkauft, die sie während der Finanzkrise gerettet hatte. Die Regierung veräußerte die noch verbliebenen 638,4 Millionen Lloyds-Aktien oder 0,89 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals am Dienstag für eine nicht genannte Summe. Die Erlöse aus dem Ausstieg sollen für den Abbau der Staatsverschuldung verwendet werden.

Die größte Privatkundenbank Großbritanniens war 2008 mit Steuergeldern aufgefangen worden. Die Regierung war danach mit 39 Prozent an der Lloyds Banking Group plc beteiligt. 2013 begann sie mit dem Verkauf ihrer Aktien.

Im vergangenen Oktober hatte der britische Schatzkanzler Philip Hammond angekündigt, die Regierung werde ihre verbliebene Beteiligung von zu dem Zeitpunkt 9,1 Prozent an Lloyds stückweise verkaufen. Zuvor war ein geplanter größerer Verkauf wegen der Marktvolatilität abgeblasen worden.

May 17, 2017 03:49 ET (07:49 GMT)

