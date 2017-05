DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "5,50%-Katjes International-Anleihe" - 5,50%-Katjes International-Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" eingestuftDow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta012/17.05.2017/10:00) - In ihrem aktuellen KFM-Barometer zur 5,50%-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2020 (temporäre WKN A2DAFJ, Verschmelzung auf WKN A161F9) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.



Die Katjes International GmbH & Co. KG - eine neben der Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH & Co. KG rechtlich eigenständige Gesellschaft - ist "Buy-&-Hold"-Investor mit strategischen Beteiligungen im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt. Zum Portfolio gehören 100%-Beteiligungen an Lutti in Frankreich, Continental Sweets Belgium, Piasten und Dallmann in Deutschland sowie Festivaldi in den Niederlanden. Die Beteiligungen verfügen jeweils über etablierte Marken in ihren Kernmärkten. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, den Wert der Beteiligungen durch die Weiterentwicklung der Marken sowie die Nutzung von Synergien, insbesondere im Einkauf, zu steigern.



Betriebswirtschaftliche Entwicklung mit operativen Performance-Steigerungen und aktuell vorteilhafter Entwicklung der Rohstoffpreise Seit dem Jahr 2011 konnten die Umsatzerlöse der Katjes International deutlich gesteigert werden. Während im Jahr 2011 ein Umsatz von etwa 40,0 Mio. Euro erzielt wurde, konnte im Jahr 2015 bereits ein Umsatz von etwa 210,0 Mio. Euro erlöst werden. Auf Basis vorläufiger Zahlen wurde im Jahr 2016 eine weitere Erhöhung der Umsätze um über 5,0% auf etwa 224,0 Mio. Euro erreicht. Die Umsatzsteigerungen resultieren im Wesentlichen aus dem sukzessiven Aufbau des Beteiligungsportfolios. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde ebenso von etwa 11,0 Mio. Euro im Jahr 2015 auf vorläufig über 12,0 Mio. Euro im Jahr 2016 gesteigert. Hintergrund sind insbesondere operative Performance-Steigerungen, die die Belastung durch steigende Rohstoffpreise für Zucker und Kakao überkompensieren konnten.



Der aktuelle Management-Forecast für das Jahr 2017 geht von weiteren organischen Umsatzsteigerungen auf 230,0 bis 240,0 Mio. Euro bei einem um 30% überproportional steigenden EBITDA von etwa 16,0 Mio. Euro aus. Die überproportionale EBITDA-Steigerung resultiert insbesondere aus der aktuell vorteilhaften Entwicklung der Rohstoffpreise.



Reduzierung der Nettoverschuldung trotz erhöhter Rohstoffpreise im Jahr 2015 Zum 31.12.2015 weist der Katjes International-Konzern eine bilanzielle Eigenkapitalquote von 23,7% aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung des Eigenkapitals im Jahr 2014 durch einen nicht-liquiditätswirksamen positiven Sondereffekt im Rahmen der Kaufpreisallokation bei der Piasten-Übernahme in Höhe von 28,8 Mio. Euro beeinflusst war. Bereinigt um diesen Sondereffekt zeigt sich eine deutlich niedrigere und im Beteiligungsbereich unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote im Bereich von etwa 10,0%.



Die Nettofinanzverschuldung konnte im Jahr 2015 - trotz erhöhter Rohstoffpreise - von 65,7 Mio. Euro am Jahresanfang auf 63,8 Mio. Euro zum 31.12.2015 reduziert werden. Neben dem operativen Ergebnis hat hierzu auch eine Optimierung des Nettoumlaufvermögens beigetragen. Die Zahlen zum 31.12.2016 werden im Juni 2017 erwartet.



5,50%-Katjes International-Anleihe mit Laufzeit bis 2020 Die im Mai 2015 emittierte Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin am 15.05.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 15.05.2020. Im Rahmen der Anleiheemission wurden zunächst 60 Mio. Euro platziert. Die Anleihe wurde nun im Mai 2017 um weitere 35 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro aufgestockt. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit für die Emittentin ist in den Anleihebedingungen ab dem 15.05.2018 zu 102% und ab 15.05.2019 zu 101% des Nennbetrages vorgesehen. Die Anleihegläubiger sind u.a. über Anteilsverpfändungen an wesentlichen Beteiligungen sowie umfangreiche Covenants abgesichert. Die Mittel aus der Anleiheemission wurden zunächst zur vorzeitigen Rückzahlung der Katjes International-Anleihe 2011/2016 verwendet. Mit den Mitteln aus der Nachplatzierung sollen weitere Übernahmen mit Fokus auf etablierte Unternehmen des westeuropäischen Süßwarenmarkts getätigt werden.



Fazit: Durchschnittlich attraktive Bewertung mit positivem Ausblick Seit der Emission der ersten Katjes International-Anleihe im Jahr 2011 wurde ein Portfolio von inzwischen fünf strategischen Beteiligungen aufgebaut und operativ weiterentwickelt. Die Ergebnissteigerungen bei den einzelnen Beteiligungen fallen zusammen mit einem aktuell günstigen Kapitalmarktumfeld, bei dem hohe Preise bei Unternehmensverkäufen erzielbar sind. Die Nachplatzierung der 5,50%-Anleihe eröffnet dem Unternehmen zusätzliches Wachstumspotenzial durch Übernahmen. Die Fortsetzung des Unternehmenswachstums in Verbindung mit den aktuell hervorragenden Refinanzierungsbedingungen an den Kapitalmärkten lassen eine frühzeitige Refinanzierung zu verbesserten Konditionen überwiegend wahrscheinlich erscheinen.



Aufgrund der operativen Performance-Steigerungen, der aktuell vorteilhaften Entwicklung der Rohstoffpreise sowie der aktuell hohen Wertsteigerungspotenziale bei Unternehmensverkäufen in Verbindung mit der attraktiven Rendite von 5,50% p.a. (Ausgabekurs im Rahmen der Nachplatzierung von 102,00% am 16.05.2017 und möglicher vorzeitiger Rückzahlung ab 15.05.2018) wird die 5,50%-Katjes International-Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) bewertet.



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.



Hinweise zur Beachtung Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten.



Pressekontakt KFM Deutsche Mittelstand AG



