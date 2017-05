In Wildflecken im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen ist am Dienstagnachmittag ein 22 Jahre alter Soldat bei einer Schießübung ums Leben gekommen. Beim Waffentraining, welches das Gefechtsschießen mit einer Panzerfaust umfasste, sei der 22-Jährige vom Rückstrahl der Waffe eines gleichaltrigen Soldaten erfasst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Das Opfer befand sich bei der Schussabgabe genau hinter der Panzerfaust. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Ein sofort gerufener Arzt der Bundeswehr konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.