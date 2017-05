Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit klar tieferen Kursen auf breiter Front in die Sitzung gestartet. Nach zuletzt drei starken Wochen mit nur vereinzelten und geringen Rückschlägen, scheinen die Investoren nun erste Gewinne einzufahren. Zumal in jüngster Zeit vor der hohen Bewertung der Aktien immer häufiger gewarnt wurde und nennenswerte Treiber für noch höhere Kurse zuletzt ausgeblieben sind. Ob dies nur eine temporäre Schwäche ist oder sich zu einer grösseren Korrektur ausweitet, ist derzeit noch offen. Klar scheint dagegen, dass der SMI bei gut 9'100 Punkten zumindest für den Moment seine obere Grenze gefunden hat.

Die Stimmung habe sich nicht grundsätzlich verschlechtert, hiess es in Börsenkreisen. Mittlerweile seien die Bewertungen aber sehr hoch und für weitere Avancen gebe es kaum ausreichend Gründe. Geprägt werde das Börsengeschehen mangels anderer Nachrichten weiterhin von den politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Regierung Trumps und der damit verbundenen Dollar-Schwäche. Zum Franken hat sich die US-Valuta innert zweier Tage von über 1,00 CHF auf einen Bereich noch leicht über 0,98 CHF abgeschwächt. Die Berichte über die Herausgabe sensibler Geheimdienst-Infos zu geplanten IS-Aktivitäten durch US-Präsident Donald Trump an Russlands Außenminister Lawrow wirkten spürbar bremsend, hiess es dazu.

Der Swiss Market Index (SMI) fällt bis um 09.30 Uhr 0,53% auf 9'079,33 Punkte ...

