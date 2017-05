Maintal - Leerverkäufer Angelo, Gordon & Co., L.P. baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Drillisch AG stark ab: Die Leerverkäufer von Angelo, Gordon & Co., L.P. haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Mobilfunk-Anbieters Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) fast halbiert.

