Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende Produzent und Innovator von wohlschmeckenden Stevia-Süßstoffen für die globale Getränke- und Lebensmittelindustrie, baut weiterhin seinen starken Patentschutz aus, der die fortschrittlichen Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens widerspiegelt.



Als Ergebnis seiner wegbereitenden Arbeit mit Stevia wurden PureCircle in den letzten fünf Jahren weltweit mehr Stevia-bezogene Patente als irgendeinem anderen Unternehmen erteilt.



In dem zum 30. April 2017 abgelaufenen Geschäftsjahr erhielt das Unternehmen weltweit 15 neue Patente. Darüber hinaus beantragte es während dieses einjährigen Zeitraums weitere 70 Patente.



Diese neuen Patente und Patentanmeldungen finden in Ergänzung zu dem bereits bedeutenden Patentschutz und der Patentaktivität des Unternehmens statt. Zum 30. April 2017 hielt PureCircle insgesamt 72 erteilte Patente und hatte 205 angemeldete Patente, die weltweit zur Patentierung ausstanden. Diese Patente - und angemeldeten Patente - umfassen Stevia-bezogene Produkte und Prozesse.



Neben Patenten verfügt das Unternehmen zur weiteren Stärkung des breit angelegten geistigen Eigentums über umfangreiche Geschäftsgeheimnisse und Know-how.



Magomet Malsagov, der CEO von PurceCircle stellte fest: "Unser geistiges Eigentum, einschließlich der mehreren Hundert Patente, die wir weltweit halten und beantragt haben - und die zusätzlichen Patente, die wir beantragen werden - spiegelt die Stärke und Tiefe unserer Forschung und Entwicklung wider und die Bedeutung dieser Aktivitäten für unseren Erfolg."



Angesichts der wachsenden globalen Bedenken hinsichtlich der Zunahme von Fettleibigkeit und Diabetes arbeiten Getränke- und Nahrungsmittelunternehmen schnell daran, Zucker und Kalorien in ihren Produkten zu reduzieren und reagieren sowohl auf die Verbraucher als auch auf die Gesundheits- und Wellness-Befürworter. Süßstoffe aus der Stevia-Pflanze werden für diese Unternehmen immer wichtiger.



Aufgrund der umfangreichen Forschung und Entwicklung von PureCircle im Zusammenhang mit der Stevia-Pflanze und deren Einsatz und Anwendung erhöht das Unternehmen schnell seine Fähigkeit, die neueren, innovativen und wohlschmeckenden Stevia-Süßstoffe zu produzieren, die sich gut in einer breiten Auswahl an Getränken und Lebensmitteln einsetzen lassen und ein noch höheres Maß an Kalorienreduktion ermöglichen.



