Bern (ots) - Ständerat Beat Vonlanthen wurde am 16. Mai 2017

einstimmig zum neuen Präsidenten des Schweizer Casino Verbandes

gewählt. Er tritt die Nachfolge von Christophe Darbellay an.



Beat Vonlanthen, geb. 1957, war bis Ende 2016 Freiburger Staatsrat

und ist seit 2015 Ständerat des Kantons Freiburg. Er hat ein Doktorat

der Rechte der Universität Freiburg und einen Master of Laws der

London School of Economics and Political Science. Beat Vonlanthen

spricht perfekt deutsch und französisch. Er tritt sein neues Amt per

sofort an. Der Vorstand des Schweizer Casino Verbandes freut sich auf

die Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten.



Christophe Darbellay präsidierte den Schweizer Casino Verband seit

2012. Im März 2017 wurde er im Kanton Wallis zum Staatsrat gewählt

und ist deshalb als Präsident des Casino Verbandes zurück getreten.

Der Casino Verband dankt ihm für sein erfolgreiches Engagement für

die Schweizer Casinobranche und wünscht ihm in seiner neuen Funktion

viel Erfolg.



Der Schweizer Casino Verband vertritt die Interessen der

Spielbankenbranche, welche über 2000 Arbeitsplätze anbietet und einen

wichtigen volkswirtschaftlichen Faktor darstellt. Seit 2003 haben die

Schweizer Casinos rund 5,7 Milliarden Franken Abgaben hauptsächlich

an die AHV und zu einem kleinen Teil an die Kantone geleistet. Sie

leisten damit einen grossen Beitrag an das Gemeinwohl. Die Schweizer

Spielbanken werden streng kontrolliert und bieten einen

wirkungsvollen Schutz gegen Spielsucht. Bei jedem Eintritt wird

anhand eines amtlichen Ausweises geprüft, ob der Besucher volljährig

und nicht auf der Liste der gesperrten Personen ist.



Originaltext: Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003054

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003054.rss2



Kontakt:

Weitere Auskünfte:

Dr. Beat Vonlanthen, Präsident SCV, Tel. 079 300 48 62

Marc Friedrich, Geschäftsführer SCV, Tel 031 332 40 22