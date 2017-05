FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem eher mauen Start ins Jahr nimmt das Geschäft der Deutschen Börse Fahrt auf. "Unsere Nettoerlöse sind im ersten Quartal nur mäßig gewachsen: um 2 Prozent", sagte Börsenchef Carsten Kengeter laut Redetext am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Frankfurt. "Immerhin ziehen sie aber seit einigen Wochen wieder deutlicher an. Das bestätigen auch die Zahlen vom April."

Die Deutsche Börse hatte im ersten Quartal vor allem von ihrer Abwicklungs- und Verwahrsparte Clearstream sowie vom Geschäft mit Zinsderivaten an der Terminbörse Eurex profitiert. Das konnte die schwach gelaufenen Aktien- und Indexderivate-Geschäfte abfedern. "Da wir im Jahresverlauf weiteres Wachstum erwarten, bestätigen wir unsere Prognose für das laufende Jahr", sagte Kengeter. Die Nettoerlöse sollen um 5 bis 10 Prozent zulegen und der Überschuss um 10 bis 15 Prozent./das/ben/stb

