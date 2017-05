HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Lanxess von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 66,50 auf 79,00 Euro angehoben. Der Spezialchemiekonzern steuere auf ein neues Rekordjahr zu, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an ein günstigeres Geschäftsumfeld an. Zudem dürfte sich die Chemtura-Übernahme früher auszahlen./ag/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005470405

AXC0072 2017-05-17/10:39