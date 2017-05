Bad Marienberg - Die Anleihegläubiger der René Lezard Mode GmbH (ISIN DE000A1PGQR1/ WKN A1PGQR) haben im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Samstag, den 13.05.2017, um 0:00 Uhr (MESZ), bis Dienstag, den 16.05.2017, um 8:00 Uhr (MESZ) dem alleinigen Beschlussvorschlag, der in der am 28. April 2017 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Aufforderung zur Stimmabgabe für eine Abstimmung ohne Versammlung, zugestimmt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

