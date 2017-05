Paris (ots/PRNewswire) -



-- Schweizer Firma gibt in Plenarsitzung einen Überblick der

ersten präklinischen Studiendaten zum Einsatz von Aortenklappen durch

endogene Gewebewiederherstellung --



Ein bahnbrechender Ansatz in der Herzklappentherapie, entwickelt

vom Schweizer Unternehmen Xeltis, bildete heute den Schwerpunkt der

Plenarsitzung "Bioresorbierbare Klappentherapie: Die Welt von morgen"

am EuroPCR 2017 in Paris.



Weltweit führende interventionelle Kardiologen diskutierten die

einzigartigen Forschungsergebnisse, die ersten Daten aus den

präklinischen und klinischen Studien und die potenziellen Vorteile

der endogenen Gewebewiederherstellung (ETR - Endogenous Tissue

Restoration) als einen neuen therapeutischen Ansatz. Mit Hilfe von

ETR werden natürliche körpereigene Mechanismen des Patienten genutzt,

um Herzklappen wiederherzustellen, die schadhaft sind oder nicht mehr

funktionieren.



"Erste Ergebnisse der Studien von Xeltis nähren die Hoffnung, dass

mit Hilfe der ETR-Technologie eine natürliche Wiederherstellung der

Herzklappenfunktion durch den Körper möglich ist", sagt Martin B.

Leon, M.D., Direktor am Zentrum für Interventionelle Vaskuläre

Therapie am Columbia University Medical Center und am New Yorker

Presbyterian Hospital, einer der Vortragenden der Plenarsitzung.

"Dieser innovative Behandlungsansatz hat das Potenzial,

Komplikationen, Wiedereingriffe und Kosten im Gesundheitswesen zu

reduzieren und dabei die Lebensqualität von Patienten mit

Herzklappenerkrankungen zu verbessern. Das wäre ein gewaltiger

Schritt vorwärts in der Herzklappentherapie."



Mit der ETR-Technologie wird der natürliche Heilungsprozess des

Patienten genutzt, um Gewebe aufzubauen. Dieses durchdringt die

Xeltis-Herzklappe und eine neue, natürliche und vollkommen

funktionsfähige Klappe wird gebildet. Während der endogenen

Gewebewiederherstellung wird das Xeltis-Implantat schrittweise vom

Körper absorbiert. Die endogene Gewebewiederherstellung wird durch

die poröse Struktur der Xeltis-Herzklappe ermöglicht, die aus

absorbierbaren Polymeren besteht. Diese basieren auf

nobelpreisgekrönten wissenschaftlichen Entdeckungen. RestoreX, die

neue Technologie-Plattform von Xeltis, ist weltweit die erste

polymerbasierte Technologie, die zur natürlichen Wiederherstellung

der Herzklappenfunktion entwickelt wurde.



Vorschau der ersten präklinischen Studiendaten zum Einsatz von

Xeltis-Aortenklappen



Die ersten Studienergebnisse des präklinischen Programms von

Xeltis zum Einsatz von Aortenklappen wurden heute während der

Plenarsitzung vorgestellt. Die Ergebnisse sind vielversprechend und

zeigen eine gute hämodynamische Leistung mit voll funktionsfähigen

Klappen in vivo sechs Monate nach der Implantation auf.



"Wir sind hoch erfreut über das grosse Interesse an unserer

Lösung", sagt Martijn Cox, Ph.D., Chief Technology Officer und

Mitgründer von Xeltis. "Es freut uns sehr, dass die neuen

Aortenklappen-Daten, die wir heute vorstellen konnten, unsere Vision

einer natürlichen Wiederherstellung der Herzklappen mit Hilfe von ETR

bestätigen".



Die erste klinische Machbarkeitsstudie für die Pulmonalklappe von

Xeltis, XPLORE-I, ist in Europa und Asien in vollem Gange. Die

Patientenrekrutierung wurde im Dezember 2016 abgeschlossen.



Im Januar hat die US-amerikanische FDA (Food and Drug

Administration) eine Forschungsgenehmigung (Investigational Device

Exemption - IDE) für eine frühe Machbarkeitsstudie zur Implantation

von Xeltis Pulmonalklappen bei zehn Patienten erteilt. Diese

XPLORE-II-Studie wird voraussichtlich im Verlauf dieses Jahres

starten. Zusätzlich hat die FDA die Genehmigung zur Verwendung am

Menschen (Humanitarian Use Device Designation - HUD) für die

bioabsorbierbare pulmonale Herzklappe von Xeltis zur Korrektur oder

Rekonstruktion des rechtsventrikulären Ausflusstraktes bei Kindern

gewährt.



Xeltis hat bereits die Ein- und Zwei-Jahres-Ergebnisse einer

pädiatrischen Machbarkeitsstudie vorgestellt, bei der ein

Gefässimplantat mit Hilfe der RestoreX-Technologie entwickelt und

eingesetzt wurde. Diese demonstrierten eine gute Funktionalität und

es traten auch keine Nebenwirkungen auf, die durch das Implantat

ausgelöst wurden. Der Allgemeinzustand der Patienten verbesserte sich

signifikant. In der Studie hatten alle fünf Kinder im Alter von vier

bis zwölf Jahren aufgrund eines angeborenen Herzfehlers nur eine

funktionierende Herzkammer.



Xeltis untersucht zurzeit weitere Anwendungen seines innovativen

Ansatzes zur Wiederherstellung weiterer Herzklappen und Blutgefässe.



Weltweit wird bei Millionen Menschen eine Erkrankung der

Herzklappen diagnostiziert, aber derzeitig eingesetzte Ersatzklappen

weisen erhebliche Limitationen auf. Patienten mit künstlichen

Herzklappen müssen heute oftmals wiederholte Austauschoperationen

über sich ergehen lassen. Komplikationen durch chronische Entzündung

oder potenziell schwere Nebenwirkungen können auftreten. Häufig sind

die Patienten auch auf eine langjährige medikamentöse Behandlung

angewiesen.



Über Xeltis



Xeltis ist ein clinical-stage Medizintechnik-Unternehmen, das

Herzklappen und Blutgefässe entwickelt, die den natürlichen

Heilungsprozess des Körpers zur Wiederherstellung der

Herzklappenfunktion durch ein neuartiges Therapieprinzip, der

endogenen Gewebewiederherstellung (ETR - Endogenous Tissue

Restoration), nutzt. Die kardiovaskulären Implantate der Firma werden

aus bioabsorbierbaren Polymeren hergestellt, die auf

nobelpreisgekrönter Technologie basieren. Mit der Xeltis-Technologie

wird erstmalig eine kardiovaskuläre regenerative Therapie eingesetzt,

die ausschliesslich auf einem bioabsorbierbaren medizinischen

Implantat beruht. Xeltis hat eine $33 Millionen

Serie-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen ($30 Millionen

2014, erweitert auf $33 Millionen 2015).



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.xeltis.com .



Achtung: Bei der Xeltis-Technologie handelt es sich um ein

investigatives Medizintechnikprodukt, das nicht zum Verkauf

zugelassen ist.



