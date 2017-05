Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben am Mittwoch die Köpfe eingezogen. Nach dem jüngst guten Lauf geht der Rally langsam die Puste aus. Börsianer verwiesen auf den anziehenden Euro als zunehmenden Unsicherheitsfaktor. Zudem sorgten weitere Nachrichten aus der US-Politik die Investoren. Der EuroStoxx 50 gab am Morgen um 0,25 Prozent auf 3632,67 Punkte nach.

Das Drama in Washington verderbe derzeit die Stimmung an den Börsen, schrieb Milan Cutkovic von Axitrader mit Blick auf die jüngsten Vorwürfe, wonach US-Präsident Donald Trump den ehemaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben soll, die Ermittlungen gegen seinen früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Mit dem zunehmenden Druck auf den Präsidenten verringere sich auch die Chance, dass dessen Steuerreform in naher Zukunft realisiert werde, ergänzte ...

