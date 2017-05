Zürich - Die Honorare von KMU Verwaltungsräten sind 2017 gegenüber 2014 um durchschnittlich 12 Prozent von 25'000 Franken auf neu 22'000 Franken gesunken. Gleich in zwei Punkten zeigt sich zudem ein Handlungsbedarf in der Struktur der Verwaltungsräte. Diese Fakten belegt eine Studie von BDO, welche in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut für Klein- und Mittelunternehmen an der Universität St. Gallen durchgeführt wurde.

Mitglieder eines Verwaltungsrates von KMU in der Schweiz verdienen im Geschäftsjahr 2017 im Durchschnitt rund 22'000 Franken. Mit rund 30'700 Franken (2014: rund 34'800 Franken) bzw. rund 27'200 Franken (2014: 33'400) liegt die Entschädigung von VR-Präsidenten und VR-Delegierten am höchsten. VR-Vizepräsidenten, Mitglieder von VR-Ausschüssen und ordentliche VR-Mitglieder werden durchschnittlich im Bereich von 15'000 bis 17'000 Franken entschädigt. Die stärksten Rückgänge der Entschädigungen sind bei den VR-Delegierten (-19 Prozent), den VR-Vizepräsidenten (-23 Prozent) und den Mitgliedern von VR-Ausschüssen (-21 Prozent) zu finden. Diese Funktionen verzeichneten seit Ende der 1990er Jahre die stärksten Anstiege.

