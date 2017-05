Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Scheitern der großen Börsenfusion mit London will Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter das Unternehmen zu einem integrierten Trading- und Clearing-Haus mit einer deutlich größeren Bandbreite von Assetklassen ausbauen. Die Deutsche Börse sei noch zu sehr vom Auf und Ab der Märkte abhängig, und müsse sich "stabile und langfristig wirksame Quellen für Wachstum erschließen", sagte Kengeter auf der Hauptversammlung.

Über das traditionelle Geschäft des Handels von Aktien und Derivaten hinaus will die Börse auch verstärkt in den Handel mit Devisen, Unternehmensanleihen sowie Energie und Rohstoffen einsteigen, kündigte Kengeter an. Mit der Energiebörse EEX sei die Börse bereits auf bestem Weg zu einer globalen Rohstoff-Börse.

Bis 2022 will die Börse auch in den Handel mit ETFs, Darlehen und Versicherungen einsteigen, bestätigten Kreise entsprechende Informationen aus einem aktuellen Bericht des Handelsblattes.

Kengeter versprach, wie zuletzt auch auf mittlere Sicht die Gewinne deutlich stärker zu steigern als die Einnahmen. Angestrebt werde ein Wachstum des Überschusses von 10 bis 15 Prozent und bei einem Zuwachs der Nettoerlöse von 5 bis 10 Prozent. "Wir setzen unsere Wachstumsstrategie Accelerate fort", sagte der Börsenchef.

Im Kerngeschäft werde die Börse dazu den Handel und Clearing mit Derivaten deutlich ausbauen. Angesichts der Unsicherheiten, die unter anderem mit dem Austritt Großbritanniens aus der Eurozone verbunden seien, liege der börsliche Handel wieder im Trend und sei auch politisch gewollt.

Im März war Kengeter mit dem Vorhaben gescheitert, die Börsen von Frankfurt und London zu fusionieren. Formal untersagte die EU-Wettbewerbsaufsicht zwar den Zusammenschluss untersagt, weil sich die Briten weigerten, einen kleinen Handelsplatz in Italien zu verkaufen.

De facto aber hatten sich beide Seiten über den Sitz der gemeinsamen Börsenholding zerstritten. Während die britische Seite auf dem Fusionsvertrag beharrte, wonach der in London sein sollte, machte die hessische Börsenaufsicht nach dem Brexit-Votum einen Sitz in Frankfurt zu Bedingung. Hier dürften die Aktionäre etliche kritische Fragen stellen.

Kengeter steht auch persönlich unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt seit Februar gegen ihn wegen möglichen Insiderhandels. Der Börsenchef hatte im Dezember 2015 und damit gut zwei Monate vor Bekanntgabe der Fusionsabsichten Aktien der Deutschen Börse für 4,5 Millionen Euro gekauft - im Rahmen eines vom Aufsichtsrat für ihn geschnürten Bonusprogramms.

Den Vorwurf, er habe damals bereits gewusst, dass Deutsche Börse und London Stock Exchange auf einen Zusammenschluss zusteuerten, haben Kengeter und sein Arbeitgeber zurüchgewiesen. Kengeter sagte den Aktionären, er sei sicher, dass sich die Vorwürfe "nach eingehender Prüfung als unbegründet erweisen werden".

Die Aktionäre sind mit Kengeter trotz der geplatzten Börsenfusion zuletzt gut gefahren. Neben einer um 10 Cent höheren Dividende von 2,35 Euro für das Geschäftsjahr 2016 will die Deutsche Börse im zweiten Halbjahr ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von rund 200 Millionen Euro auflegen.

