Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Metro AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Gerichtsentscheid am 22. Juni dürfte das Management die Aufspaltungspläne fortführen lassen, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Mittwoch. Die Zeit zwischen der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Geschäftsquartal am 31. Mai und dem Gerichtsentscheid sieht der Experte als hervorragende Gelegenheit, um Positionen in den Aktien des Handelskonzerns aufzustocken./ajx/ag

