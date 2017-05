Man könnte sagen, dass sich der DAX angesichts der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf den US-Präsidenten wacker hält. Und auch die Banken, hier die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001), geben nur moderat Boden preis. Also alles halb so schlimm, ein Sturm im Wasserglas, der schnell wieder in steigende Notierungen münden wird? Das ist zwar möglich. Aber sich einfach darauf zu verlassen, könnte gefährlich sein. Denn sinkt Trumps Stern, trifft das viele Aktien, bei denen man in Erwartung von Trumps Segnungen für die US-Wirtschaft vorgekauft hatte. Und die Bank-Aktien, auch in Europa, gehören dazu.

Der dicke rote Kreis im Chart zeigt den Tag nach der Wahl in den USA. Man sieht: Die Commerzbank-Aktie zog daraufhin gewaltig an, um 20 Prozent in wenigen Tagen. Und diese Triebfeder in Form der Erwartung, dass Donald Trump den Banken den roten Teppich ausrollen werde und das den Geldhäusern weltweit Vorteile bringen wird, ...

