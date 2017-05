In nur 30 Minuten einsatzbereit an der Wand, so schnell soll der neue Speicher Varta pulse installiert sein. Er ist in zwei Leistungsklassen erhältlich und wird auf der Intersolar Europe erstmals vorgestellt. Varta Storage erweitertet seine Produktfamilie der Photovoltaik-Heimspeicher. Der neu hinzu kommende Kompaktspeicher pulse ist mit 3,3 Kilowattstunden und 6,5 Kilowattstunden erhältlich. Er könne per Plug & Play angeschlossen und mit allen Quellen grüner Energie betrieben werden, gibt das Unternehmen aus dem bayerischen Nördlingen an. Für die Wandmontage wiegt der kleinere pulse 3 nur 45 ...

