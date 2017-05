FMW-Redaktion

Die OPEC und die anderen wichtigen Öl-Produzenten unter Führung Russlands wollen die Produktionskürzung verlängern, um damit den Preis für Öl oben zu halten. Schön, wunderbar - nur hat das langrfristig Perspektive? Was, wenn die Öl-Nachfrage dramatisch zurück geht - etwa weil kaum mehr Autos von fossilen Brennstoffen angetrieben werden?

Genau das prognostiziert Tony Seba, Ökonom an der renommierten Stanford University. Schon in acht Jahren, prognostiziert Seba, würden keine Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr verkauft, die Ölpreise daher mangels Nachfrage in den Keller rauschen und damit den Abstieg von Staaten, die auf die Öl-Einnahmen angewiesen sind, wie auch der Öl-Konzerne beschleunigen.

Die Studie von Tony Seba trägt den Titel "Rethinking Transportation 2020-2030", der Unteritel ist nicht weniger sprechend:

"The Disruption of Transportation and the Collapse of the Internal-Combustian Vehicle and Oil Industries".

(Hier ist die Studie online einsehbar)

Also etwa "der Bruch im Transportwesen und der Kollaps der klassischen Auto- und Ölindsutrie", könnte man frei übersetzen. Seine These findet sich zugespitzt in folgendem Satz: "We are on the cusp of one of the fastest, deepest, most consequential ...

