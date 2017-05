Baierbrunn (ots) - Wer sich nach außen besonders arrogant und aggressiv präsentiert, steckt im Inneren voller Minderwertigkeitsgefühle - davon sind laut einer repräsentativen Umfrage des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" drei Viertel der Männer und Frauen in Deutschland (77,3 %) überzeugt. Der Grund liegt für die große Mehrheit der Befragten (83,2 %) auf der Hand: "Wer selber ein wirklich gutes Selbstbewusstsein besitzt, wird nicht auf andere herabschauen oder sie kleinreden." Jeder Neunte (11,2 %) gibt bei der Umfrage tatsächlich zu, er gebe sich oft ganz besonders selbstbewusst, ja geradezu arrogant, um seine Unsicherheiten zu überspielen. Gesteigertes Selbstbewusstsein kommt dabei bei den meisten (84,0 %) grundsätzlich gar nicht so gut an. Ihnen sind bescheidene, zurückhaltende Menschen viel lieber, als solche mit einem besonders stark gezeigten Selbstbewusstsein.



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.998 Männern und Frauen ab 14 Jahren.



Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Senioren Ratgeber" zur Veröffentlichung frei.



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de