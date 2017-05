Hamburg (ots) - Say yes to the Dress! Kim Gloss (24) hat sich auf die Suche nach einem Hochzeitskleid gemacht. Was dahintersteckt und exklusive Bilder der Anprobe zeigt die aktuelle InTouch (EVT 18.05.).



Exklusive InTouch-Fotos zeigen Reality-Star Kim Gloss bei der Anprobe eines wunderschönen Hochzeitskleids in Berlin. Steht das Jawort mit ihrem Freund Alexander Beliaikin unmittelbar bevor? Details will Kim noch nicht verraten. Dass sie es mit Luxus-Autohändler Alexander aber superernst meint, ist dagegen kein Geheimnis: "Definitiv, ich liebe ihn unfassbar doll. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen."



