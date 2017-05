Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit der Gründung eines Senior Advisory Boards bringt Robo-Advisor Ginmon führende Vertreter aus Wirtschaft und Forschung zusammen. Ab sofort wird das Board bestehend aus Dr. Peter Haueisen, ehemaliger Vorstand der Allianz Pensionskasse AG, Prof. Dr. Wolfgang König von der Goethe Universität Frankfurt am Main und Norbert Kistermann, Vorstandsvorsitzender des Bankhauses Bauer, Ginmon bei der strategischen Weiterentwicklung beratend unterstützen.



Die Senior Advisors als beratendes Gremium vereinen langjährige praktische Erfahrung aus dem Finanzsektor mit wissenschaftlicher Expertise. Die Experten sollen Ginmon auf dem Weg zu einem führenden Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützen. "Wir freuen uns über das große Interesse etablierter Finanzmanager und Wissenschaftler an dem Thema Fintech", sagt Ginmon-Gründer und Geschäftsführer Lars Reiner.



Dr. Peter Haueisen war über 25 Jahre in der Geschäftsleitung von mehreren Allianz Unternehmen in Deutschland tätig, zuletzt als Vorstand der Allianz Pensionskasse AG. Mit ihm gewinnt Ginmon einen erfahrenen Berater, der mit seiner langjährigen Führungserfahrung das schnelle Wachstum begleiten kann. "Ginmon bietet Privatinvestoren, die weltweit mit ETFs investieren wollen, eine sehr transparente und effiziente Plattform. Das außerordentlich kompetente und innovative Team um den Gründer Lars Reiner arbeitet zudem sehr kundenorientiert und erreicht dadurch eine überdurchschnittlich hohe Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden", so Dr. Haueisen.



Prof. Dr. Wolfgang König ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Goethe Universität Frankfurt und Direktor des House of Finance. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Volksuniversität Peking wurde 2015 unter seiner Mitwirkung das Sino-German Center of Finance and Economics gegründet, um den internationalen Austausch zu fördern. Als Vorsitzender des E-Financelabs ist er zudem maßgeblich an den Untersuchungen über die Auswirkungen von "Digital Finance 2.0" auf die Wirtschaft und auf Unternehmensstrategien beteiligt. "Ginmon ist ein Frankfurter Startup mit globalem Anspruch. Ein innovatives Fintech, dass Technologie, Wissenschaft und Finanzexperten vereint, um Privatpersonen eine professionelle Vermögensverwaltung anzubieten", begründet Prof. Dr. König seine Mitgliedschaft im Advisory Board.



Norbert Kistermann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankensektor und war zuvor in führenden Positionen bei der Fidor Bank, der BHF-Bank und der Dresdner Bank tätig. Zurzeit ist er unter anderem als Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Bankhaus Bauer AG tätig. Die Unterstützung eines Fintech-Unternehmens leitet Kistermann aus dem permanenten Innovationsdruck ab, dem Banken unterliegen: "Banken sind heute mehr denn je einem hohen Wettbewerb und einem hohen Kostendruck unterworfen. Auf lange Sicht können nur solche Finanzhäuser erfolgreich daraus hervorgehen, die sich frühzeitig mit der Digitalisierung beschäftigen. Fintech Unternehmen wie Ginmon sind agil und können schnell auf ein sich permanent veränderndes Marktumfeld reagieren", so Kistermann über seine Entscheidung.



Die Mitglieder werden die inhaltliche, strategische und technologische Weiterentwicklung von Ginmon zukünftig begleiten und im gegenseitigen Austausch eine Wissens- und Kommunikationsplattform darstellen, von denen alle Beteiligten profitieren sollen.



OTS: Ginmon GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122222 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122222.rss2



Pressekontakt: Dr. Matthias Wühle NewMark Finanzkommunikation GmbH +49 69 944180-27 matthias.wuehle@newmark.de



Lars Reiner Ginmon GmbH +49 69 153227340 lars.reiner@ginmon.de