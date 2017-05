Baden-Baden (ots) - Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird bei der Verleihung des Deutschen Medienpreises 2016 an Barack Obama die Laudatio halten. Der frühere US-Präsident Obama wird den Preis bei der Galaveranstaltung von Media Control am 25. Mai 2017 im Baden-Badener Kongresshaus persönlich in Empfang nehmen.



"Mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten wird ein herausragender Politiker unserer Zeit ausgezeichnet", erklärte Joachim Gauck, "der sich für gute Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland engagiert hat. Ich freue mich auf die Begegnung mit Barack Obama, dessen Wirken viele Deutsche mit großer Sympathie begleitet haben."



Der Deutsche Medienpreis, der in diesem Jahr zum 25. Mal von einer Jury aus Chefredakteuren und Medienverantwortlichen vergeben wird, würdigt Präsident Obama als den herausragenden, weltweit anerkannten Repräsentanten der internationalen Politik des vergangenen Jahrzehnts. Nach Überzeugung des Preisstifters Karlheinz Kögel habe "Barack Obama wie kein anderer Politiker die Vision einer Welt verkörpert, in der es Hoffnung gibt und Wandel zum Besseren möglich ist." Das Grußwort an Präsident Obama und die rund 600 Gäste im Kongresshaus wird der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprechen.



Für die Preisverleihung am 25. Mai haben sich bereits viele Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien angemeldet. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Bundestrainer Joachim Löw, Dr. Wolfgang Porsche, die Moderatoren Günther Jauch, Johannes B. Kerner, Peter Kloeppel, Schauspielerin Sibel Kekilli, die Künstler Andrea Berg und Peter Maffay sowie Model Toni Garrn.



Zu Media Control: Media Control ermittelt u. a. die wöchentlichen Buch-Bestsellerlisten in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Media Control-Charts werden veröffentlicht in SPIEGEL, STERN, FOCUS und DIE ZEIT.



Zum Deutschen Medienpreis: Media Control ehrt seit 1992 herausragende Persönlichkeiten mit dem Deutschen Medienpreis. Unter den Preisträgern der vergangenen 25 Jahre waren: Helmut Kohl, François Mitterrand, Yassir Arafat, Yitzhak Rabin, Boris Jelzin, König Hussein von Jordanien, Nelson Mandela, Bill Clinton, Gerhard Schröder, Rudolph W. Giuliani, Königinnen Rania von Jordanien und Silvia von Schweden, Kofi Annan, Hillary Clinton, Bono, König Juan Carlos von Spanien, Andre Agassi und Steffi Graf, Seine Heiligkeit der Dalai Lama, Angela Merkel, Sir Richard Branson, George Clooney, Königin Maxima der Niederlande, Joachim Löw und Ban Ki-Moon.



