FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wird die Startbahn West saniert, was zu Verspätungen und Fluglärm zu ungewohnten Zeiten führen kann. Zu Beginn der Himmelfahrtswoche (22.-26. Mai) wird zunächst nur ein Teilstück der 4000 Meter langen Startbahn mit einer neuen Decke versehen, wie der Betreiber Fraport am Mittwoch mitteilte. Auf der übrigen Piste können bis einschließlich Mittwoch noch die kleineren, zweistrahligen Jets starten. Am Donnerstag und Freitag wird die Bahn dann komplett gesperrt und ihre Oberfläche erneuert.

Fraport kündigte vereinzelte Verspätungen und Flugstreichungen an. Man habe gemeinsam mit der Flugsicherung extra eine Woche identifiziert, in der es weniger Flugverkehr als sonst gebe. Gleichzeitig habe man beim Land die Aussetzung der Lärmpausen beantragt. Die zeitweise Nichtnutzung einzelner Bahnen aus Lärmschutzgründen könne nur eingehalten werden, wenn das komplette System zur Verfügung stehe. Dies soll ab Samstag (27. Mai) wieder der Fall sein./ceb/DP/stb

ISIN DE0005773303

AXC0085 2017-05-17/11:06